Serie B: Salernitana, la nostalgia di calcio di Babù

Anderson Rodney de Oliveira, meglio noto come Babù, ha postato, nei giorni passati, sul proprio profilo Facebook un messaggio che riporta alla sua grande nostalgia di calcio giocato. L’esterno offensivo, nato a San Paolo il 23 dicembre del 1980, è attualmente in forza al Real Forio, formazione del girone A d’Eccellenza Campania. L’ala sudamericana, notata da Zeman, giunse in Italia nel 2001, quando vestì, in Serie B, la maglia della Salernitana per 2 stagioni.

Mi manchi…ma per il momento #iorestoacasa ⚽❤️ Publiée par Anderson Babu sur Jeudi 12 mars 2020

Babù ha calcato poi, tra il 2004 ed il 2008, anche i campi della massima serie con le casacche di Lecce e Catania. Anderson Rodney de Oliveira ha collezionato, oltre a quella con il Bacoli Sibilia, diverse esperienze con squadre della nostra regione: Avellino in cadetteria Paganese in terza serie, Puteolana, in Serie D, oltre ai campionati in Eccellenza, prima di quella attuale con il Real Forio, con Palmese, Afro Napoli e Real Aversa.