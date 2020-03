Coronavirus: stop ai tributi ad Agropoli

AGROPOLI. Novità sul fronte tributi anche ad Agropoli. Ad annunciarle nel corso della notte il sindaco Adamo Coppola. “Abbiamo sospeso tutto quello che c’era da sospendere fino a maggio, quindi in questo periodo non bisognerà pagare niente – ha spiegato il primo cittadino – Non è il momento di pensare ai tributi, nel futuro ne riparleremo”.

Coppola ha poi assicurato i fornitori dell’Ente: “Abbiamo incrementato la forza dell’Ente, chiedendo un’anticipazione di tesoreria alla Cassa Depositi e Prestiti per poter mantenere un equilibrio finanziario e avere la liquidità per pagare tutti i fornitori”.

Quello relativo ai tributi non è l’unico provvedimento preso nella giornata di ieri dal sindaco della città di Agropoli. Disposta anche la chiusura del cimitero. Il giorno precedente, infatti, erano dovuti intervenire i carabinieri per far uscire diverse persone dal camposanto.