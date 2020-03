Coronavirus: timori e attesa in Cilento e Vallo di Diano

272 contagi in Campania. È l’ultimo bilancio diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania. Il coronavirus è arrivato anche nel Vallo di Diano. Sono 5 i contagiati. Tutte persone di Sala Consilina entrate in contatto con l’uomo di Bellizzi deceduto nei giorni scorsi e risultato positivo ai test. La vittima era stata ad un raduno spirituale nei giorni che precedevano il decesso e lì è avvenuto il contagio. Il rischio è che ora i nuovi affetti da coronavirus possano aver a loro volta contagiato altre persone. Il lavoro di ricostruzione dei contatti è già iniziato.

Il Vallo di Diano è in attesa di altri tamponi. La situazione è critica e i timori sono tanti.

Ore di attesa anche ad Agropoli. Si aspettava di conoscere i risultati dei tamponi eseguiti su persone entrate in contatto con il 35enne risultato positivo ai test. L’attesa si è prolungata oltre l’immaginabile. Ieri sono stati diffusi i risultati di un terzo dei tamponi, quattro, tutti negativi. Oggi si dovrebbe conoscere l’esito dei restanti.

Intanto è negativo l’esame eseguito sulla donna che ieri aveva partorito ad Agropoli per poi essere trasferita a Vallo della Lucania con problemi polmonari. La neo mamma, originaria di Gioi, potrà presto abbracciare il suo piccolo.

Sono 14.955 i malati di coronavirus in Italia, 2.116 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 17.660. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.