Obbligo di mascherine per i negozianti ma sono introvabili. Appello da Agropoli

AGROPOLI. Le nuove disposizioni per frenare la diffusione del coronavirus prevedono, tra l’altro, che i negozianti utilizzino mascherine e guanti protettive. Se questi ultimi si acquistano facilmente in supermercati e farmacie, ben diverso è per le mascherine. Già dai primi giorni successivi all’espansione dell’emergenza era difficile trovarle nei negozi e on line era possibile comprarle ma solo a costi esorbitanti.

Oggi che i negozianti hanno l’obbligo di indossarle, trovarle è una necessità ma appare impossibile, almeno in tempi brevi. Ed è quanto stanno segnalano i negozianti agropolesi. In particolare quelli di località Moio che hanno rivolto un appello alle autorità.

“Chiediamo mascherine omologate al fine di poter esercitare le attività quotidiane in sicurezza. Non si riesce a reperirle, purtroppo”. Se l’appello parte da Agropoli esso è comunque comune a tutte le attività. Gli esercenti temono di non poter rispettare le norme e di essere sanzionati. Di qui l’appello: “Pur conoscendo la difficoltà di approvvigionamento a livello nazionale, ci auguriamo che vengano fornite indicazioni sui tempi d’attesa”.