Emergenza maltempo: dalla Regione 22 milioni

Sono complessivamente 22 i milioni messi in campo per far fronte all’emergenza maltempo che ha colpito la regione Campania nei mesi di novembre e dicembre scorsi. In particolare, attraverso il lavoro svolto dal Commissario delegato per per il superamento dell’emergenza maltempo che ha colpito la Regione nel mese di novembre, sono già in corso lavori nei comuni colpiti per circa 3 milioni e mezzo di euro (1 milione 107mila euro stanziati dalla Regione e 2 milioni 357mila stanziati invece dal Dipartimento Nazionale di Protezione civile.

Gli interventi interessano una larga parte del territorio campano, con riferimento, tra l’altro, alla Costiera Sorrentino-Amalfitana e alle zone dell’Avellinese e del Beneventano gravemente colpite. A questi primi stanziamenti se n’è aggiunto un successivo governativo pari a 5,6 milioni di euro .

“Ulteriori attività finanziate con lo stanziamento delle risorse regionali per 8 milioni di euro e 5 milioni di euro di fondi del Dipartimento nazionale – sono legati invece ai danni del maltempo del mese di dicembre e finalizzati al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche”, fanno sapere da palazzo Santa Lucia.