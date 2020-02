“Un Patto per Palinuro”: nasce comitato per il rilancio della località

“Un patto per Palinuro, per lo sviluppo turistico e culturale dell’intero territorio comunale”. E’ questa l’iniziativa lanciata dal consigliere comunale Marco Sansiviero al fine di rilanciare la località costiera cilentana. “E’ ormai noto a tutti lo stato di abbandono in cui, da troppo tempo, versa Palinuro e l’intero territorio comunale – ha spiegato l’esponente della minoranza – È evidente l’incuria della cosa pubblica da parte dei soggetti preposti così come è evidente lo stato di crisi e di difficoltà in cui versa l’economia turistica. Palinuro è ormai un paese sofferente, un paese in crisi, esposto al pericolo di soggetti esterni che con estrema facilità si stanno accaparrando, oggi, attività produttive in un settore, quello turistico, che per almeno un trentennio è stato il nostro fiore all’occhiello e, sopratutto, il motore trainante non solo del comune di Centola ma dell’intero comprensorio cilentano”.

Le colpe della politica e dei cittadini

Sansiviero non manca di riconoscere le responsabilità della politica, ma al contempo sottolinea come le colpe siano anche dei cittadini che “per troppo tempo si sono disinteressati alle vicende politiche del nostro comune pensando che, esaurito il momento del voto, fatta la scelta, data la preferenza all’amico o al parente non servisse null’altro. Questo atteggiamento è profondamente sbagliato”.

“Crediamo che a questo punto serva un’assunzione di responsabilità, proprio da parte di ogni singolo cittadino – prosegue il consigliere comunale – Lamentarsi ed evidenziare i problemi è giusto ed è anche un diritto sacrosanto ma, vista l’indifferenza dimostrata da chi ci amministra, non ci si può fermare a questo, c’è bisogno di qualcosa in più”. Di qui l’idea di un “Patto per Palinuro” e la costituzione di un comitato cittadino.

La prima riunione è fissata per sabato 22 febbraio 2020 alle ore 16:30 presso la Sirenella di Palinuro.