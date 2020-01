Tornano i monopattini elettrici nelle città: ecco tutto quello che devi sapere

Il monopattino elettrico è un mezzo di trasporto oggi molto diffuso: pratico, ecologico, versatile e leggero, ideale per chiunque abbia necessità di spostarsi liberamente in città e di percorrere brevi tratti con un veicolo comodo e sicuro. È perfetto per gli adulti, per recarsi al lavoro o durante le commissioni quotidiane, così come per bambini e ragazzi, che hanno la possibilità di percorrere il tragitto verso la scuola o uscire con gli amici in sicurezza e libertà.

A chi desidera orientarsi verso questo tipo di mezzo di trasporto, si consiglia di verificare le caratteristiche dei migliori monopattini elettrici con sedile , al fine di scegliere il modello ideale. Il mercato offre una vasta gamma di monopattini elettrici, adatti sia per l’utilizzo urbano, sia per percorrere strade sterrate e per l’outdoor in genere.

Quali sono gli elementi da considerare nella scelta di un monopattino elettrico

Principalmente, quando si procede a scegliere un monopattino elettrico, le caratteristiche da considerare sono la potenza del motore, la velocità massima, l’autonomia e il tempo di ricarica della batteria, la portata, la comodità e i materiali con cui è stato realizzato.

A qualcuno potrebbero inoltre interessare altri elementi, ad esempio il peso, se l’intenzione fosse quella di portare con sé il veicolo durante i viaggi in treno, oppure il design, per chi desidera un accessorio elegante e originale, o la sostenibilità e la totale assenza di emissioni. In ogni caso, tutti questi dettagli contribuiscono a determinare il prezzo del monopattino, e a collocarlo in una fascia più o meno alta.

Per muoversi semplicemente in città, per andare in ufficio o a scuola o per raggiungere la stazione, è ideale un modello di fascia media, con un motore della potenza di circa 500 W in grado di raggiungere una velocità massima intorno ai 20 Km / h. Si consiglia di scegliere un monopattino dotato di freni a disco su entrambe le ruote e di ammortizzatori efficienti, per garantire un eccellente livello di comfort. I monopattini da città offrono un’autonomia media di 8 ore circa, anche se utilizzati a velocità piuttosto basse si raccomanda sempre l’utilizzo del casco.

Se l’intenzione è quella di percorrere strade sterrate, per chi abita fuori città e comunque per gli utilizzi outdoor, il mercato offre monopattini dalla potenza di 1000 W, dotati di pneumatici da cross e parafanghi, in grado di raggiungere velocità anche superiori ai 30 Km / h.

Per chi ama la sostenibilità ambientale, la soluzione migliore è un monopattino elettrico a basse emissioni, le cui doti principali sono la silenziosità e un impatto ambientale pari praticamente a zero. Questo tipo di monopattino viene proposto ad un costo piuttosto elevato, ma offre diversi vantaggi: una buona velocità, un maggiore comfort, emissioni quasi inesistenti e velocità intorno ai 30 Km / h.

Alcuni preferiscono invece orientarsi prima di tutto verso il comfort, e scegliere magari un monopattino elettrico dotato di sella. Questo tipo di veicolo è particolarmente versatile e permette di muoversi su terreni diversi senza comunque tralasciare l’aspetto della comodità, grazie alle ruote di medie dimensioni e agli ottimi ammortizzatori.

È evidente come il mercato proponga diverse soluzioni, permettendo così di soddisfare facilmente qualsiasi preferenza ed esigenza, e di individuare il miglior rapporto tra qualità e prezzo nella scelta del monopattino elettrico preferito.

I monopattini elettrici senza manubrio

Il monopattino senza manubrio è sicuramente un veicolo innovativo, insolito e originale, tuttavia l’esperienza di guida è totalmente diversa da quella di un modello tradizionale. Caratterizzato da un design molto elegante, è costituito da due ruote piuttosto grandi e da un supporto centrale, simile ad una sella, che permette di curvare e determinare la direzione. In realtà, questo veicolo è più simile ad un hoverboard che ad un monopattino, anche se risulta più facile da manovrare.

La velocità oraria di un monopattino senza manubrio in genere non supera i 20 Km / h, mentre la batteria permette un’autonomia piuttosto prolungata.