Agropoli: studenti a scuola con le coperte

AGROPOLI. Studenti del liceo “Gatto” pronti ad una nuova protesta. Ieri al rientro in classe dopo lo “sciopero del freddo” dei due giorni precedenti (leggi qui), si è constatato che nelle aule non c’era una temperatura costante. Inoltre durante il pomeriggio il riscaldamento è stato spento.

La Provincia di Salerno (competente per per il plesso scolastico) aveva assicurato che l’impianto sarebbe rimasto acceso 12 ore, ovvero dalle 4.30 alle 16.30. Ciò consentirebbe ai locali di raggiungere le giuste temperature.

In attesa che queste modifiche agli orari di funzionamento del riscaldamento diventino effettive, i liceali sono pronti a manifestare nuovamente. Questa mattina alcuni studenti sono giunti davanti l’istituto con delle coperte, proprio per dare un segnale alle istituzioni e al contempo mostrare che la loro protesta non è strumentale ma finalizzata a vedersi garantito il diritto a seguire le lezioni in locali idonei. La palla passa ora alla Provincia che dovrà mantenere fede ai propri impegni.

Il tipo di riscaldamento presente nel liceo Gatto necessita di un’accensione prolungata per raggiungere l’adeguata temperatura. Il funzionamento per le poche ore mattutine, come avvenuto fin ora, non permette di avere il calore necessario. Di qui la protesta degli studenti. La prossima settimana tecnici della Provincia di Salerno saranno anche ad Agropoli per valutare eventuali interventi da compiere.