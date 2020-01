Agropoli: è Elena Antonietta Vaina la prima bimba nata nel 2020

Si chiama Elena Antonietta Vaina, la prima nata ad Agropoli. E’ venuta al mondo alle ore 01:20 nell’Istituto Clinico Mediterraneo. Pesa 2,580 kg e l’ha data alla luce mamma Adelia Sodano di 29 anni. A festeggiare Elena Antonietta con la mamma ci sono il papà Domenico Vaina di 34 anni e il fratellino Francesco Nazario di quasi 3 anni.

La giovane mamma ha quindi passato il suo Capodanno in clinica: “Sono arrivata a mezzanotte precisa in clinica, dal 7° piano si vedevano i fuochi d’artificio di tutta Agropoli”.

È questo un Capodanno da ricordare, soprattutto per mamma Adelia e papà Domenico, a cui facciamo i nostri migliori auguri per la nuova arrivata in famiglia.

Nel Vallo di Diano, all’ospedale di Polla, la prima nascita è stata quella di Paolo Sabia.

