Salta il consiglio comunale: polemiche a Sapri

Non raggiunto il numero legale per il consiglio comunale a Sapri. Presenti i soli componenti della minoranza, insieme a Daniele Congiusti. Assenti tutti gli altri. Il mancato svolgimento della seduta ha determinato delle polemiche proprio da parte dell’opposizione.

“L’assemblea cittadina convocata per oggi Domenica alle ore 10,00 (senza sentire e informare la conferenza dei capigruppo come prevede il regolamento), aveva costretto i consiglieri di SapriDemocratica a sacrificare impegni personali e familiari in un periodo di festività per essere presenti – fanno sapere da SD – Quanto accaduto denota una assoluta mancanza di rispetto per il Consiglio che viene trattato e governato come un’assemblea di condominio, con un modus operandi approssimativo e irriguardoso”

I Consiglieri di SapriDemocratica hanno poi annunciato che “sono costretti a non partecipare alla seduta di domani per impegni professionali e personali non rinviabili”.

Tra gli argomenti dell’ordine del giorno il piano delle alienazioni, le aliquote Imu, l’adesione al servizio associato di Protezione Civile con la Comunità Montana, un accordo con il Comune di Vibonati per il servizio di segreteria e questioni di bilancio.