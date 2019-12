Rofrano: un progetto per l’accessibilità al bosco del Salice

L’amministrazione comunale di Rofrano ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione, adeguamento e ripristino accessibilità al bosco del Salice – primo stralcio funzionale”. Si tratta in particolare di candidare il progetto ai finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per interventi infrastrutturali per piccoli Comuni, fino a 3500 abitanti, per lavori di immediata cantierabilità.

Nello specifico si tratta di un fondo destinato a cofinanziare la redazione di progetti finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell’ente e con destinazione d’uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche.

Il progetto per il bosco del Salice è stato redatto dal geometra Umberto Pellegrino per un importo complessivo di circa 188 mila euro, di cui circa 150 mila euro per lavori compresi oneri di sicurezza e circa 38 mila euro per somme a disposizione della stazione appaltante.