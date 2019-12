Inchiesta Kamaraton, anche Rosario Abbate in libertà

Altra notifica di scarcerazione per quel che riguarda i protagonisti dell’inchiesta Kamaraton. Dopo Ciro e Antonio Troccoli e Fernando Cammarano, anche Rosario Abbate torna in libertà. Quest’ultimo è un ex assessore del Comune di Camerota. Secondo i giudici che hanno disposto l’annullamento della misura cautelare non esisterebbero più i presupposti per la misura preventiva.

I giudici dunque hanno accolto in toto la richiesta presentata dall’avvocato difensore Carmine Caputo.

Per il processo relativo all’inchiesta Kamaraton la prossima udienza è prevista il prossimo gennaio.