2 tentati furti a Teggiano: ladri messi in fuga dai Carabinieri allertati dai cittadini

Sono due i tentativi di furti messi in atto ieri sera a Teggiano. Uno, nella frazione di Pantano, nei pressi di una rotatoria sulla centralissima strada provinciale.

Presa di mira un’abitazione nella quale, 4 persone, non sono riusciti ad introdursi solo grazie all’allarme lanciato dai cittadini. I ladri infatti sono stati messi in figa dall’arrivo dei Carabinieri.

Nel video che circola in queste ore, si vedono 4 persone, sembra siano giovani uomini, con il volto travisato da passamontagna. I quattro nell’accorgersi dell’arrivo degli uomini dell’Arma hanno desistito nel loro intento per darsi alla fuga.

Il secondo tentato furto

Un altro tentato furto, si registra, sempre a Teggiano, nella frazione di prato Perillo. I ladri hanno tentato di introdursi all’interno di un rivenditore di tabacchi, ma anche qui sono stati messi in fuga dall’arrivo dei Carabinieri allertati dai cittadini della zona. Sono in corso le indagini del caso per cercare di dare un’identità ai malviventi.