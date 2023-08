Ancora furti in Cilento, un arresto a Castellabate e due tentativi ad Agropoli

Ancora furti nel Cilento, tra Agropoli e Santa Maria di Castellabate. In quest’ultimo comune è stato arrestato un trentenne colto in flagranza mentre stava provando a rubare materiale edile all’interno di un furgone parcheggiato in zona.

Il giovane si trovava insieme ad un complice, ancora da individuare.

I tentati colpi ad Agropoli

Due tentati furti nelle ultime 48 ore ad Agropoli. Uno in via Ludovico Ariosto, in località Fuonti. La notte scorsa, intorno alle 3, una famiglia rientrando in casa ha scovato dei malviventi intenti alla fuga. Vistisi scoperti i ladri hanno abbandonato la refurtiva e si sono dileguati nelle campagna.

Un altro tentato furto è avvenuto a ridosso del centro di Agropoli in casa della famiglia di un assessore comunale. L’episodio in pieno giorno, intorno alle 13.30.

Il rientro dei proprietari ha messo in fuga i ladri che sono riusciti a portare via soltanto alcuni monili d’oro. Indagano i carabinieri della locale compagnia.

Gli altri casi

Episodi simili si stanno registrando anche tra Palinuro e Marina di Camerota e a Casal Velino Marina. Qui è stata avvistata un Porsche bianca che risulterebbe rubata. Alcuni residenti temono che a bordo vi sia una banda di ladri. La stessa auto era stata segnalata anche tra i comuni di Castellabate e Pollica.