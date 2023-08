“Attenzione ai ladri con la Porsche bianca”, l’allarme lanciato ad Acciaroli e a Castellabate

L’ondata di furti non smette di colpire il Cilento. Soprattutto in questo periodo estivo molto affollato, le segnalazioni di ladri in azione sono davvero numerose. I cittadini, grazie ai social network e al passaparola, provano a mettersi in guardia tra di loro. In queste ore, l’allarme riguarda le zone di Acciaroli e Castellabate, dove dei malviventi sembrerebbero aggirarsi con una Porsche Macan di colore bianco. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, ottenendo centinaia di condivisioni.

L’allarme

La segnalazione arriva direttamente da alcuni cittadini della zona: “Attenzione entrano nelle abitazioni con passamontagna per rubare anche con persone all’interno. Prestate massima attenzione”. La zona attenzionata è soprattutto quella di Ogliastro Marina, nel Comune di Castellabate. Dell’abitacolo in questione si conosce anche il numero di targa che è stato già opportunamente denunciato alle forze dell’ordine. Il veicolo, però, risulta anch’esso rubato.

Maggiori controlli

I residenti ma anche i tanti turisti che hanno scelto il Cilento come meta turistica per le loro vacanze estive, richiedono a gran voce una maggior sicurezza e copertura del territorio, soprattutto nelle ore notturne. Il numero di piccoli furti messi a segno aumenta sempre di più. Per cercare di porre un freno a questa problematica, sono diversi i comuni che si sono adoperati per incrementare i servizi di vigilanza.