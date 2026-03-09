Cilento

XVIII Festa del Carciofo IGP di Paestum: eccellenza gastronomica e musica a Borgo Gromola

Dal 24 aprile al 3 maggio 2026 torna la Festa del Carciofo IGP di Paestum a Borgo Gromola. Scopri il programma tra ricette tradizionali, il nuovo spritz al carciofo e l'ospite Banfy

Festa del Carciofo

La primavera campana si tinge nuovamente del verde brillante del suo prodotto più iconico. L’Associazione Hera Argiva Paestum ha ufficialmente annunciato le date della XVIII edizione della Festa del Carciofo IGP di Paestum, un evento che negli anni ha saputo consolidarsi come punto di riferimento imprescindibile per la valorizzazione del patrimonio agricolo e gastronomico locale. La manifestazione si svolgerà nella storica cornice di Piazza Borgo Gromola, a Capaccio Paestum, articolandosi in due weekend lunghi: il 24, 25, 26, 30 aprile e l’1, 2, 3 maggio 2026.

Un percorso enogastronomico tra eccellenza e creatività

Il protagonista assoluto della kermesse resta il Carciofo IGP di Paestum, un’eccellenza territoriale celebrata attraverso un itinerario del gusto che accosta sapientemente le antiche ricette della tradizione alle più moderne reinterpretazioni. Per questa diciottesima edizione, il menù si arricchisce di proposte inedite studiate per sorprendere il palato dei visitatori. Tra le novità più attese spicca la piadina con carciofi saltati, speck e scaglie di parmigiano, un connubio che sposa la croccantezza del salume con la delicatezza del carciofo locale.

Tuttavia, la vera curiosità di quest’anno risiede in una rivisitazione audace del rito dell’aperitivo: il pubblico potrà infatti degustare il nuovo spritz al gusto di carciofo, una proposta originale che promette di diventare il simbolo creativo di questa edizione, affiancando i piatti tipici che hanno reso celebre la sagra in tutta la regione.

Musica, intrattenimento e grandi ospiti: l’energia di Banfy

La Festa del Carciofo IGP non è soltanto una celebrazione del palato, ma un momento di aggregazione sociale e culturale. Ogni serata sarà animata da gruppi di musica popolare e performance dal vivo, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico trasversale. A partire dalle ore 23:00, l’atmosfera si trasformerà per accogliere i più giovani con DJ set e musica contemporanea.

L’edizione 2026 vanta inoltre la partecipazione di un ospite d’eccezione: Banfy. Il cantante, attualmente alla ribalta con il tormentone “Bam Bam” e noto al grande pubblico per le sue frequenti apparizioni nel programma televisivo di Rai Uno, Affari Tuoi, porterà la sua carica energetica sul palco di Borgo Gromola, arricchendo il programma di intrattenimento della manifestazione.

Sinergia territoriale per la valorizzazione del comparto agricolo

Il successo della manifestazione è frutto di una collaborazione strutturata che vede in prima linea il Consorzio di Tutela del Carciofo IGP di Paestum, l’OP Terra Orti e l’amministrazione comunale di Capaccio Paestum. L’organizzazione ha espresso profonda gratitudine verso i main sponsor e le istituzioni locali per il supporto fondamentale nella promozione di un evento che, oltre a intrattenere, punta a sostenere l’economia agricola del territorio. Grazie a questa sinergia, la Festa del Carciofo IGP si conferma un appuntamento imperdibile capace di fondere armonicamente gastronomia, musica e identità locale.

