Weekend dell’Epifania nel Salernitano: teatro, borghi in festa e musei gratis

Il primo fine settimana di gennaio traghetta la provincia di Salerno verso la conclusione delle festività natalizie con un calendario fitto di appuntamenti. Mentre le Luci d’Artista continuano a illuminare il capoluogo, il territorio si anima con una proposta variegata che spazia dal grande teatro d’autore alle eccellenze enogastronomiche, fino alle giornate dedicate al patrimonio museale.
Il grande teatro a Salerno
Per gli amanti della drammaturgia, il Teatro Arbostella di Salerno rende omaggio a Eduardo De Filippo. La Compagnia Avalon, sotto la regia di Gerry Petrosino, porta in scena “Le voci di dentro”. Lo spettacolo, che indaga il sottile confine tra realtà e allucinazione, sarà protagonista dei weekend del 3-4, 10-11 e 17-18 gennaio, offrendo un’occasione di riflessione profonda nel cuore della città.
Sapori e musica nei borghi
L’entroterra e la costa offrono alternative dinamiche per chi cerca intrattenimento e convivialità:
- Oliveto Citra: Torna “Oleica”, giunta alla quinta edizione. Il 3 e 4 gennaio il centro storico ospiterà percorsi di degustazione, artisti di strada e musica a partire dalle ore 21:00.
- Marina di Camerota: Sabato 3 gennaio il Lungomare Trieste si accende con il ritmo della discoteca all’aperto grazie a “Doppio Battito” (ore 21:30).
- Bellosguardo: Sabato 3 gennaio a Bellosguardo protagonista “A’ Guantiera”, un evento presso il palazzo De Philippis per celebrare i dolci tipici delle festività
- Sanza: protagonista il Tartufo del Cervati. Il 3 e il 4 gennaio, a partire dalle ore 19:00, il comune si trasforma in capitale del gusto.
- San Severino di Centola: Atmosfera familiare presso l’ex edificio scolastico con la “Gara del Dolce” e la tombolata comunitaria organizzata dall’associazione Il Borgo.
- A Bosco San Felice di Cicerale la Befana arriva in anticipo il 4 gennaio alle ore 9.30. Per tutti i bimbi colazione gratuita, giochi e intrattenimento.
- Novi Velia: festa per la Befana il 5 gennaio con giochi e calze distribuite ai più piccoli. Appuntamento a partire dalle 11:00.
Arte e musica d’autore
Domenica 4 gennaio torna l’iniziativa “domenicalmuseo”, che prevede l’accesso gratuito nei principali siti statali. Sarà possibile visitare senza costi la Certosa di Padula, i parchi archeologici di Paestum e Velia, e i musei di Eboli, Roccagloriosa e Pontecagnano.
Lunedì 5 gennaio, la Biblioteca Comunale di Omignano ospiterà invece “Voci del Sud: canti e tradizioni del sud del mondo”, un progetto di Peppe Cirillo e dell’Associazione Antiquasaxa volto a valorizzare l’identità culturale del territorio attraverso la musica.
Gli appuntamenti con la Befana
Le celebrazioni per l’Epifania proseguono anche oltre il weekend:
- Vallo della Lucania: Presso l’ex convento dei Domenicani, un evento dedicato ai più piccoli che sono invitati a partecipare portando un disegno a tema.
- Pontecagnano Faiano: L’11 gennaio si terrà la sedicesima edizione di “Befana on the road”, raduno motoristico a scopo sociale presso l’Istituto Picentia, a testimonianza di come le festività possano diventare un momento di solidarietà concreta.