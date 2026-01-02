Weekend dell’Epifania nel Salernitano: teatro, borghi in festa e musei gratis

Scopri gli eventi del weekend in provincia di Salerno: Eduardo De Filippo a teatro, le degustazioni di Oleica, musica dal vivo e l'iniziativa musei gratis

A cura di Redazione Infocilento
Befana

Il primo fine settimana di gennaio traghetta la provincia di Salerno verso la conclusione delle festività natalizie con un calendario fitto di appuntamenti. Mentre le Luci d’Artista continuano a illuminare il capoluogo, il territorio si anima con una proposta variegata che spazia dal grande teatro d’autore alle eccellenze enogastronomiche, fino alle giornate dedicate al patrimonio museale.

Il grande teatro a Salerno

Per gli amanti della drammaturgia, il Teatro Arbostella di Salerno rende omaggio a Eduardo De Filippo. La Compagnia Avalon, sotto la regia di Gerry Petrosino, porta in scena “Le voci di dentro”. Lo spettacolo, che indaga il sottile confine tra realtà e allucinazione, sarà protagonista dei weekend del 3-4, 10-11 e 17-18 gennaio, offrendo un’occasione di riflessione profonda nel cuore della città.

Sapori e musica nei borghi

L’entroterra e la costa offrono alternative dinamiche per chi cerca intrattenimento e convivialità:

  • Oliveto Citra: Torna “Oleica”, giunta alla quinta edizione. Il 3 e 4 gennaio il centro storico ospiterà percorsi di degustazione, artisti di strada e musica a partire dalle ore 21:00.
  • Marina di Camerota: Sabato 3 gennaio il Lungomare Trieste si accende con il ritmo della discoteca all’aperto grazie a “Doppio Battito” (ore 21:30).
  • Bellosguardo: Sabato 3 gennaio a Bellosguardo protagonista “A’ Guantiera”, un evento presso il palazzo De Philippis per celebrare i dolci tipici delle festività
  • Sanza: protagonista il Tartufo del Cervati. Il 3 e il 4 gennaio, a partire dalle ore 19:00, il comune si trasforma in capitale del gusto.
  • San Severino di Centola: Atmosfera familiare presso l’ex edificio scolastico con la “Gara del Dolce” e la tombolata comunitaria organizzata dall’associazione Il Borgo.
  • A Bosco San Felice di Cicerale la Befana arriva in anticipo il 4 gennaio alle ore 9.30. Per tutti i bimbi colazione gratuita, giochi e intrattenimento.
  • Novi Velia: festa per la Befana il 5 gennaio con giochi e calze distribuite ai più piccoli. Appuntamento a partire dalle 11:00.

Arte e musica d’autore

Domenica 4 gennaio torna l’iniziativa “domenicalmuseo”, che prevede l’accesso gratuito nei principali siti statali. Sarà possibile visitare senza costi la Certosa di Padula, i parchi archeologici di Paestum e Velia, e i musei di Eboli, Roccagloriosa e Pontecagnano.

Lunedì 5 gennaio, la Biblioteca Comunale di Omignano ospiterà invece “Voci del Sud: canti e tradizioni del sud del mondo”, un progetto di Peppe Cirillo e dell’Associazione Antiquasaxa volto a valorizzare l’identità culturale del territorio attraverso la musica.

Gli appuntamenti con la Befana

Le celebrazioni per l’Epifania proseguono anche oltre il weekend:

  • Vallo della Lucania: Presso l’ex convento dei Domenicani, un evento dedicato ai più piccoli che sono invitati a partecipare portando un disegno a tema.
  • Pontecagnano Faiano: L’11 gennaio si terrà la sedicesima edizione di “Befana on the road”, raduno motoristico a scopo sociale presso l’Istituto Picentia, a testimonianza di come le festività possano diventare un momento di solidarietà concreta.
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *