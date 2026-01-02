Weekend dell’Epifania nel Salernitano: teatro, borghi in festa e musei gratis

Il primo fine settimana di gennaio traghetta la provincia di Salerno verso la conclusione delle festività natalizie con un calendario fitto di appuntamenti. Mentre le Luci d’Artista continuano a illuminare il capoluogo, il territorio si anima con una proposta variegata che spazia dal grande teatro d’autore alle eccellenze enogastronomiche, fino alle giornate dedicate al patrimonio museale.

Il grande teatro a Salerno

Per gli amanti della drammaturgia, il Teatro Arbostella di Salerno rende omaggio a Eduardo De Filippo. La Compagnia Avalon, sotto la regia di Gerry Petrosino, porta in scena “Le voci di dentro”. Lo spettacolo, che indaga il sottile confine tra realtà e allucinazione, sarà protagonista dei weekend del 3-4, 10-11 e 17-18 gennaio, offrendo un’occasione di riflessione profonda nel cuore della città.

Sapori e musica nei borghi

L’entroterra e la costa offrono alternative dinamiche per chi cerca intrattenimento e convivialità:

Oliveto Citra: Torna “Oleica”, giunta alla quinta edizione. Il 3 e 4 gennaio il centro storico ospiterà percorsi di degustazione, artisti di strada e musica a partire dalle ore 21:00.

Marina di Camerota: Sabato 3 gennaio il Lungomare Trieste si accende con il ritmo della discoteca all'aperto grazie a "Doppio Battito" (ore 21:30).

Bellosguardo: Sabato 3 gennaio a Bellosguardo protagonista "A' Guantiera", un evento presso il palazzo De Philippis per celebrare i dolci tipici delle festività

Sanza: protagonista il Tartufo del Cervati. Il 3 e il 4 gennaio, a partire dalle ore 19:00, il comune si trasforma in capitale del gusto.

San Severino di Centola: Atmosfera familiare presso l'ex edificio scolastico con la "Gara del Dolce" e la tombolata comunitaria organizzata dall'associazione Il Borgo.

A Bosco San Felice di Cicerale la Befana arriva in anticipo il 4 gennaio alle ore 9.30. Per tutti i bimbi colazione gratuita, giochi e intrattenimento.

Novi Velia: festa per la Befana il 5 gennaio con giochi e calze distribuite ai più piccoli. Appuntamento a partire dalle 11:00.

Arte e musica d’autore

Domenica 4 gennaio torna l’iniziativa “domenicalmuseo”, che prevede l’accesso gratuito nei principali siti statali. Sarà possibile visitare senza costi la Certosa di Padula, i parchi archeologici di Paestum e Velia, e i musei di Eboli, Roccagloriosa e Pontecagnano.

Lunedì 5 gennaio, la Biblioteca Comunale di Omignano ospiterà invece “Voci del Sud: canti e tradizioni del sud del mondo”, un progetto di Peppe Cirillo e dell’Associazione Antiquasaxa volto a valorizzare l’identità culturale del territorio attraverso la musica.

Gli appuntamenti con la Befana

