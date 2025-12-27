Weekend al cinema: tutti i film e gli orari nelle sale di Salerno e provincia

Il fine settimana invita a staccare la spina e immergersi nel buio della sala. La programmazione di questi giorni tra Salerno e la sua provincia è particolarmente ricca e variegata, con proposte che spaziano dall’animazione per i più piccoli fino ai grandi kolossal d’autore. Ecco una guida completa per orientarsi tra i numerosi appuntamenti.

Le proposte nel cuore di Salerno

In città, il The Space Cinema si conferma il polo con l’offerta più massiccia. Il protagonista assoluto è “Buen Camino”, proiettato in ben otto sale diverse con una copertura oraria che va dal mattino fino a tarda notte. Lo si può trovare in Sala 1 (18.00, 18.30, 21.00, 23.30), Sala 2 (14.15, 16.30, 19.00, 21.30, 23.55), Sala 4 (13.35, 16.15, 21.45), Sala 7 (15.45, 18.15, 20.45, 23.15), Sala 8 (18.00, 00.45), Sala 9 (14.30, 17.15, 19.30, 22.00, 00.30), Sala 10 (15.25) e infine Sala 11 (12.35, 15.15, 17.30, 20.00, 22.30).

Sempre al The Space, le famiglie possono optare per “Zootropolis 2” (ore 11.25, 16.15 o 16.40) o “Un Topolino sotto l’albero” (ore 11.20). Per chi cerca emozioni forti, “Avatar – Fuoco e cenere” è disponibile in vari orari (13.00, 17.15, 18.10, 20.30, 22.20), mentre gli appassionati di storia e dramma possono scegliere “Norimberga” (11.55, 18.20, 22.50). Completano l’offerta “La Grazia” alle 11.30 e “Oi vita mia” alle 13.50.

Nelle altre sale cittadine, il Cinema Fatima propone “Primavera” con tre spettacoli (18.00, 20.00, 22.00), mentre al San Demetrio l’appuntamento è con “Avatar – Fuoco e cenere” alle 17.00 e alle 21.00.

Spostandosi verso la provincia e l’Agro

A Cava de’ Tirreni, il cinema Alambra punta tutto su “Buen Camino” (17.30, 19.30, 21.30), film che troviamo anche al Bolivar di Marina di Camerota (19.00, 21.00) e al Nuovo Cinema Iris di Lagonegro (stessi orari dell’Alambra). Ad Eboli, il Cine Teatro Italia proietterà “Buen Camino” con orari ancora in via di definizione.

A Nocera Inferiore, la Sala Roma accoglie gli spettatori per “Buen Camino” alle 18.30, 20.30 e 22.30. Poco distante, a Pagani, la Multisala La Fenice offre una scelta doppia: “Buen Camino Digitale” in Sala 1 (16.30, 18.30, 20.30, 22.30) oppure, in Sala 2, “Avatar – Fuoco e cenere” alle 17.00 seguito da “Norimberga” alle 20.15.

In provincia

Il polo di Giffoni si conferma punto di riferimento per i giovani. Il Galileo Galilei propone “Un Topolino sotto l’albero” alle 17.00 e “Norimberga” alle 19.00 e 21.30. Il Giffoni Multicinema, invece, divide la sua offerta tra la Sala Blu (“Buen Camino” alle 17.00, 19.00, 21.00) e la Sala Verde (“Avatar” alle 18.00 e 21.20).

A Pellezzano, il Cinema Teatro Charlot proietta “Buen Camino” (17.00, 18.00, 21.00), mentre il CineMaximall di Pontecagnano Faiano offre un mix perfetto: “Buen Camino” in Sala 1 (con spettacoli dalle 16.30 fino alle 21.30), “Avatar” in Sala 2 (16.30 e 20.00) e il divertente “Zootropolis 2” in Sala 3 alle 17.30.

Infine, per chi si trova nel basso Cilento o nel Vallo di Diano, il Tempio del Popolo di Policastro Bussentino propone “Buen Camino” (19.00 e 21.30), mentre l’Adriano di Sala Consilina offre l’esperienza immersiva di “Avatar – Fuoco e cenere”, disponibile anche in versione 3D alle ore 21.00 (con spettacolo pomeridiano in 2D alle 17.30). Ad Agropoli, il film di Checco Zalone sarà proiettato fino al 30 dicembre alle ore 15.30, 17.30, 19.30 e 21.30.