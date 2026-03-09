Violenza di genere e sensibilizzazione: a Castellabate si riflette sul caso di Michelle Causo

Il borgo di Castellabate si prepara a ospitare un evento di profondo rilievo civile ed educativo, trasformandosi in un presidio di riflessione contro la piaga dei femminicidi giovanili. In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, la Pro Loco Castellabate ha promosso la presentazione del volume “Femminicidi Giovanili senza scampo – La storia di Michelle Causo. La ragazza ritrovata in un carrello”. L’opera, scritta dalla psicoterapeuta e criminologa Virginia Ciaravolo con la prestigiosa prefazione di Dacia Maraini, accende i riflettori su una delle vicende più brutali della cronaca recente, offrendo uno strumento di analisi per comprendere e prevenire la violenza di genere.

Un dialogo necessario tra istituzioni e nuove generazioni

L’appuntamento è fissato per il 14 marzo 2026, alle ore 10:30, presso la Sala mons. Alfonso Maria Farina nel cuore del centro storico. L’iniziativa nasce con il preciso intento di coinvolgere gli studenti delle scuole superiori, considerati i principali interlocutori per scardinare la cultura della violenza. Attraverso il dibattito, i giovani saranno chiamati a confrontarsi su un’emergenza sociale drammatica, promuovendo il valore del rispetto e la costruzione di relazioni sane. L’evento non vuole essere una mera commemorazione, ma un’occasione attiva di formazione civica per mantenere alta l’attenzione su un fenomeno di scottante attualità.

Il dramma di Michelle Causo: una ferita aperta

Al centro dell’incontro vi è la tragica storia di Michelle Maria Causo, la diciassettenne uccisa il 28 giugno 2023 nel quartiere Primavalle a Roma. Un delitto che ha scosso l’intera nazione non solo per la sua efferatezza, ma anche per le sconvolgenti modalità di occultamento del corpo. Per offrire una testimonianza diretta e umana del dolore e della ricerca di giustizia, saranno presenti all’evento Gianluca Causo e Daniela Bertonieri, i genitori di Michelle. La loro partecipazione conferisce all’iniziativa un valore di verità e coraggio, trasformando il dolore privato in un monito pubblico per l’intera comunità.

Il parterre dei relatori e i contributi istituzionali

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente della Pro Loco Castellabate, Luigi Ambrosano, seguiti dagli interventi della Dirigente dell’I.I.S. “Vico de Vivo” di Agropoli, Teresa Pane, del Dirigente dell’I.P.S.A.R. “Piranesi” di Capaccio Paestum, Francesco Cerrone, e del Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo. Il dibattito, moderato dal giornalista Antonio Grilletto, vedrà la partecipazione di figure di spicco della cultura e della giustizia:

Cristina Bonucchi , Primo Dirigente Tecnico Psicologo della Polizia di Stato e responsabile dell’Unità di Analisi del Crimine Informatico;

, Primo Dirigente Tecnico Psicologo della Polizia di Stato e responsabile dell’Unità di Analisi del Crimine Informatico; Filippo Verrone , Presidente del Tribunale Militare di Napoli e dell’Associazione Nazionale Magistrati Militari;

, Presidente del Tribunale Militare di Napoli e dell’Associazione Nazionale Magistrati Militari; Maurizio De Giovanni , celebre scrittore e sceneggiatore;

, celebre scrittore e sceneggiatore; Virginia Ciaravolo, autrice del libro e criminologa.

Durante l’incontro, il promotore turistico Enrico Nicoletta leggerà alcuni passaggi significativi del volume, permettendo ai presenti di immergersi nelle pagine che ricostruiscono la vicenda di Michelle, definita nel sottotitolo come “La ragazza ritrovata in un carrello”. L’obiettivo finale resta la prevenzione, fornendo ai ragazzi gli strumenti critici per riconoscere i segnali di pericolo e intervenire prima che sia troppo tardi.