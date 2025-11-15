Violento incidente sulla Bussentina: tre le auto coinvolte

Un violento incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, lungo la strada statale 517 Bussentina, nel comune di Sanza.

La dinamica

Il terribile scontro è avvenuto nei pressi del distributore di benzina dove, già nei mesi precedenti, si era verificato un incidente mortale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che siano tre le autovetture coinvolte nel sinistro, una Panda, una Mini cooper e un furgonato.

I soccorsi

Sul posto, necessario è stato l’intervento dei sanitari del 118, dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino e dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Sapri diretti dal Maresciallo Maggiore Alessandro Ruocco.

Nonostante il terribile scontro, pare non ci siano feriti gravi. Illesa una donna. Un uomo, invece, sarebbe rimasto leggermente ferito e trasportato all’ospedale “Immacolata” di Sapri per i dovuti accertamenti.

Sarà compito delle forze dell’ordine effettuare i dovuti rilievi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.