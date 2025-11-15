Violento incidente sulla Bussentina: tre le auto coinvolte

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30 nel comune di Sanza

A cura di Maria Emilia Cobucci

Un violento incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, lungo la strada statale 517 Bussentina, nel comune di Sanza.

La dinamica

Il terribile scontro è avvenuto nei pressi del distributore di benzina dove, già nei mesi precedenti, si era verificato un incidente mortale.

Leggi anche:

Incidente sulla Bussentina: lutto per la morte di Saverio e Antonietta

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che siano tre le autovetture coinvolte nel sinistro, una Panda, una Mini cooper e un furgonato.

I soccorsi

Sul posto, necessario è stato l’intervento dei sanitari del 118, dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino e dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Sapri diretti dal Maresciallo Maggiore Alessandro Ruocco.

Nonostante il terribile scontro, pare non ci siano feriti gravi. Illesa una donna. Un uomo, invece, sarebbe rimasto leggermente ferito e trasportato all’ospedale “Immacolata” di Sapri per i dovuti accertamenti.

Sarà compito delle forze dell’ordine effettuare i dovuti rilievi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vallo della Lucania, Pro Loco Gelbison: si rinnova l’appuntamento con il concerto d’organo

La Pro Loco Gelbison rinnova una tradizione molto sentita in città organizzando…

Promozione: a San Gregorio Magno vince l’equilibrio

L'Agropoli resta imbattuta ma pareggia 0 a 0 con l'Atletico San Gregorio

“Il più veloce di Agropoli”: successo per la prima edizione della manifestazione sportiva organizzata dall’Atletica Agropoli

Gli studenti si sono cimentati nella corsa sui 60 metri che ha…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79