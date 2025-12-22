Viola il divieto di avvicinamento alla casa familiare e aggredisce il padre: scatta un arresto nel salernitano

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, attraverso personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, ha proceduto all’arresto di un giovane per il reato di inosservanza del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.
I fatti
Il soggetto era stato destinatario della predetta misura a seguito di reiterate condotte aggressive poste in essere nei confronti del padre, culminate in precedenti denunce per rapina ed estorsione. Nonostante ciò, lo stesso aveva più volte violato le prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria.
Il provvedimento
In considerazione delle ulteriori e recenti violazioni, all’uomo era stato inoltre applicato il divieto di dimora nella provincia di Salerno. All’esito dell’udienza di convalida dell’arrestato, il Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della Procura della Repubblica, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’arrestato.
“Il seguente provvedimento rientra nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili”.