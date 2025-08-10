Calcio

Vincenzo Orrico riparte dalla Paganese C5: "Nuova sfida da vivere al massimo"

L'allenatore cilentano dopo l'ottima annata nella Serie B di futsal, dello scorso anno, è stato annunciato dalla Paganese

Christian Vitale

10 Agosto 2025

Vincenzo Orrico

Vincenzo Orrico, allenatore reduce dalla cavalcata con la Salernitana Femminile 1970 verso la Serie A di futsal spenta solo ai play-off promozione, ripartirà dalla Paganese.
Lo storico club campano, inserito nel girone H di Serie D, infatti nelle scorse settimane aveva annunciato l’affiliazione ufficiale con l’ASD Pagani C5, team di calcio a 5 caro al presidente Salvatore Palladino. Oltre alla squadra di calcio, quindi, anche il futsal farà parte della nota società nata nel 1926 con una squadra maschile ed una femminile.

Siamo lieti di annunciarvi un altro grande progetto -aveva diffuso la società nei giorni scorsi- La nascita dell’ASD Paganese C5 Femminile, ufficialmente iscritta al prossimo torneo di Serie C”.
Poi l’annuncio: “Alla guida di un gruppo forte e vincente l’esperto coach Vincenzo Orrico, ex di Salernitana e Gelbison, con l’obiettivo di conquistare la Serie B”.
Queste, invece, le parole dello stesso allenatore cilentano Vincenzo Orrico, fresco di presentazione in casa Paganese: “Sono molto felice di ripartire con una società storica come la Paganese -ammette il tecnico cilentano- Sarà per me una sfida appassionante e metterò tutto me stesso per portare in alto questi colori“.

Per il coach cilentano si tratta di una nuova avventura in Serie C, categoria disputata per tre anni con la Gelbison con una Coppa Italia regionale vinta, un quarto di finale di Coppa nazionale raggiunto al pari di due finali play-off per il salto di categoria in Serie B. La cadetteria poi è arrivata a Salerno, con un anno da tecnico in seconda, e la finale promozione raggiunta lo scorso anno da primo allenatore.
Orrico, inoltre, è da tre anni nello staff tecnico della Rappresentativa Campania, che milita ogni anno il torneo delle Regioni.

