Vincenzo De Luca rompe gli indugi: «Mi candido, chi mi vuole votare mi vota»

Che fosse candidato a sindaco di Salerno era ormai scontato, ma ora Vincenzo De Luca ha rotto anche gli indugi ammettendolo esplicitamente. In un incontro organizzato da Confindustria sullo sviluppo del Mezzogiorno, l’ex Governatore è stato chiaro e alla domanda se sarà candidato primo cittadino risponde affermativamente, non solo la città: «dobbiamo riprendere anche la Provincia», dice.

I progetti futuri

Poi sui programmi: «Dobbiamo prendere pezzo per pezzo la città, bonificarla interamente. Se diamo il senso di un rinnovamento, di una ripresa di cammino si crea anche entusiasmo, altrimenti i ragazzi se ne andranno», ha detto De Luca.

Alle domande sul campo largo De Luca non si scompone: “Chi mi vuole votare mi vota”.