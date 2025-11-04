Vince 80mila euro al SuperEnalotto ma non ritira il premio: caccia al vincitore nel Cilento

Restano soltanto 10 giorni per non riscuotere la vincita. Il rischio è di perderla definitivamente

A cura di Chiara Esposito
SuperEnalotto

C’è un premio SuperEnalotto da 80.237,17 euro che ancora attende il suo legittimo vincitore. E ora il margine per riscuoterlo è agli sgoccioli. A Casal Velino si cerca il titolare della schedina vincente giocata nel concorso n. 130 di sabato 16 agosto 2025.

La giocata vincente

La giocata è stata convalidata nella ricevitoria Sisal “Tabacchi RIV. N.1” in Corso Europa 67. La combinazione vincente è: 6 – 15 – 25 – 31 – 72 – 79 – Jolly 54 – Superstar 31.

L’Ufficio Premi Sisal fa sapere che nessuno si è ancora presentato per incassare la somma. Restano soltanto dieci giorni per farlo. I termini, fissati in 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale, scadranno venerdì 14 novembre 2025.

Ultimi giorni per riscuotere la vincita

Il tempo stringe: da qualche parte potrebbe esserci una schedina dimenticata in un portafogli, nel cruscotto dell’auto o in un cassetto e potrebbe appartenere a chiunque: a un residente o a un turista che ha giocato nel pieno dell’estate.

