Villammare, la proposta: la pista ciclabile dedicata a Vincenzo Agostino

La frazione costiera di Villammare si prepara a rendere omaggio a una delle figure più rappresentative della sua storia recente. È stata infatti avanzata la proposta di intitolare la pista ciclabile situata in località Oliveto a Vincenzo Agostino, già sindaco e colonna portante della vita sociale e politica del Comune di Vibonati, venuto a mancare lo scorso 31 dicembre.

Un omaggio condiviso dalla comunità

La richiesta è giunta all’amministrazione comunale da più fronti, con l’obiettivo di onorare la memoria di un uomo che è stato tra i protagonisti assoluti della politica locale. Secondo i promotori dell’iniziativa, Agostino ha saputo lasciare un segno profondo e indelebile nella storia e nella vita civile della comunità, distinguendosi per la sua dedizione costante al bene pubblico.

Una vita al servizio delle istituzioni

Il legame tra Vincenzo Agostino e il territorio di Vibonati affonda le radici nel maggio del 1978, anno in cui iniziò la sua lunga attività come consigliere comunale e primo cittadino. Durante la sua carriera politica nel Golfo di Policastro, ha operato con massimo rigore e un profondo rispetto per le istituzioni, promuovendo numerosi interventi a favore della crescita del territorio.

Il sostegno dell’amministrazione Borrelli

L’istanza, presentata subito dopo la scomparsa di Agostino, ha trovato immediato riscontro positivo non solo tra i cittadini, ma anche all’interno della giunta guidata dal sindaco Manuel Borrelli. Il parere favorevole dell’amministrazione comunale apre ora la strada all’iter formale per la dedica del tratto ciclabile di località Oliveto, trasformandolo in un luogo di memoria per l’intera cittadinanza.