Vibonati in lutto per la scomparsa di Vincenzo Agostino, ex sindaco

La comunità di Vibonati chiude l’anno con una notizia triste: la scomparsa di Vincenzo Agostino. Aveva 74 anni.

Agostino era una figura centrale della politica cittadina. Eletto sindaco per la prima volta nel 1994, aveva dedicato gran parte della sua vita alla gestione della cosa pubblica, ricoprendo nel tempo diversi ruoli all’interno dell’Ente.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

In una nota, il Comune di Vibonati ha voluto rendere omaggio all’uomo e al politico, esprimendo vicinanza alla famiglia Agostino-Grosso: “Una persona umile e disponibile, soprattutto nei confronti di chi mostrava sofferenza quotidiana”.

Oltre all’impegno istituzionale, Agostino è stato ricordato per il suo profondo legame con il mondo dello sport. Il calcio, in particolare, è stato uno degli strumenti attraverso cui ha saputo lasciare un segno nella comunità, distinguendosi per qualità umane e spirito di aggregazione.

L’appello ai cittadini per il silenzio e il rispetto

In segno di rispetto per la perdita di quello che è stato definito un “sindaco esemplare”, l’amministrazione comunale ha diffuso un invito particolare alla cittadinanza. Data la solennità del momento e il dolore che ha colpito la comunità, le autorità hanno suggerito di limitare i festeggiamenti previsti, con un riferimento specifico all’uso dei fuochi d’artificio.