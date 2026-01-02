Vigili del Fuoco di Salerno, il bilancio del 2025: oltre 14mila interventi

È stato un anno particolarmente intenso il 2025 per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno. A tracciare il bilancio dell’attività svolta è il comandante provinciale, l’ingegnere Domenico De Pinto, che ha illustrato numeri e tipologie di intervento che confermano il ruolo centrale del Corpo nella gestione delle emergenze sul territorio.

Bilancio del 2025

Nel corso dell’anno sono stati effettuati oltre 14.200 interventi di soccorso. Una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento ha riguardato incendi, che hanno interessato abitazioni, autovetture e aree boschive. La parte restante degli interventi è stata invece dedicata al soccorso a persona, agli incidenti stradali, a situazioni classificate ad alto rischio e alle operazioni legate al dissesto idrogeologico.

Le attività

Le attività dei Vigili del Fuoco si sono dimostrate particolarmente articolate e diversificate: dagli incendi domestici a quelli di vasta estensione, passando per il supporto in caso di maltempo, la ricerca di persone disperse e il salvataggio di animali in difficoltà. Un impegno quotidiano che ha richiesto una presenza costante e capillare su tutto il territorio provinciale. Nonostante la complessità degli scenari affrontati, il Comando provinciale è riuscito a garantire la gestione delle emergenze facendo ricorso a tutto il personale disponibile.

In alcune circostanze, come spiegato dal comandante De Pinto, si è reso necessario il supporto di colonne mobili provenienti da altre regioni, che hanno affiancato i Vigili del Fuoco di Salerno nelle operazioni di soccorso più impegnative.