Vibonati, focus sui cantieri con il sindaco Manuel Borrelli

Il 2025 è iniziato da poco e diversi sono i progetti che interesseranno il Comune di Vibonati, come sottolineato dal Sindaco Manuel Borrelli.

“L’anno è appena iniziato e stiamo già lavorando su tre diversi progetti – ha affermato il primo cittadino – In un primo progetto, relativa alla realizzazione di un asilo nido, siamo nella fase di valutazione delle offerte. In questo caso siamo stati beneficiari di un finanziamento a valere sui fondi PNRR di 400mila euro. Inoltre siamo in gara per la realizzazione della mensa scolastica nei pressi dell’edificio scolastico presente in via Roma a Vibonati. E infine, è notizia degli ultimi giorni, la gara per la sistemazione idrogeologica di una frana In località san Rocco a Vibonati. Un intervento molto importante per il quale abbiamo ricevuto dal Ministero degli Interni un contributo dal valore di 1 milione di euro”.

Ma non finisce qui: “sono attualmente in corso sempre i lavori di sistemazione idrogeologica del versante Anafora e di messa in sicurezza del centro abitato di Vibonati, lungo la strada provinciale 54”.