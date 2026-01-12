Viabilità: lavori sul Raccordo Autostradale Salerno – Avellino: scattano le limitazioni al traffico

Per consentire alla Società Autostrade per l’Italia di eseguire attività di manutenzione sul ponte dell’Autostrada A30 “Caserta Salerno”, che scavalca il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” al km 8,550, si rendono necessarie limitazioni al transito, disposte in orario notturno, sulla carreggiata in direzione di Salerno.

Le modifiche alla circolazione

Nel dettaglio, tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo, nelle notti comprese tra domani, martedì 13, e giovedì 15 gennaio, sarà attiva in direzione di Salerno la chiusura della tratta di Raccordo Autostradale 2, in direzione di Salerno, in corrispondenza dello svincolo per l’Autostrada A30, dove la circolazione verrà deviata con uscita obbligatoria.

Nello specifico, il transito diretto a Salerno usufruirà dello svincolo di Mercato San Severino.

Inoltre, in relazione all’evento franoso occorso sulla strada provinciale 88 (non di competenza Anas) nel territorio del Comune di Contrada (AV), Anas conferma che resta invariata la regolamentazione della circolazione lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, lungo il quale l’Azienda potenzierà i presidi di personale e mezzi in previsione di ulteriori incrementi del traffico pesante.

Durante uno specifico Comitato Operativo per la Viabilità (COV) tenutosi oggi – lunedì 12 gennaio – presso la Prefettura di Avellino, infatti, è stato reso noto che lungo la SP88 la Provincia di Avellino disporrà l’attivazione del senso unico alternato e della limitazione al transito per i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate.