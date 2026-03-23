Viabilità e opere pubbliche: novità in arrivo a Roccadaspide

Il Comune di Roccadaspide, guidato dal Sindaco Gabriele Iuliano, sono in corso di ultimazione lavori pubblici per l’importo di due milioni e mezzo di euro. Si tratta di interventi che consentono la sistemazione di diverse strade che attraversano tutte le aree rurali passando per le frazioni di Carretiello, Doglie, Tempalta, Fonte e Serra.

Le novità

Il Comune è risultato beneficiario, inoltre, di un finanziamento di € 500.000, con fondi previsti dal Bando Regionale “SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali – azione 1: reti viarie al servizio delle aree rurali” investiti, come da progetto, su circa 3.195 metri di strade comunali che hanno un’importanza significativa perchè permettono il collegamento con altre principali arterie di Roccadaspide, in particolare fanno da collegamento tra la strada comunale Doglie – Minichino – Tempalta con la Strada Provinciale 11b Albanella – Roccadaspide.

Altri fondi

Infine l’ente ha investito ulteriori 155.000 euro per sostenere le spese che consentiranno di effettuare diversi piccoli interventi di miglioramento della viabilità e degli spazi pubblici sia nel centro urbano che nelle aree rurali.

Il potenziamento della rete viaria delle aree rurali comporterà dei benefici anche per le numerose aziende agricole che insistono sul territorio.

Resta alta, dunque, l’attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale sulle infrastrutture, un lavoro incessante e necessario frutto di una programmazione attenta e di un’azione mirata che restituirà, ai cittadini la possibilità di accedere facilmente ai servizi e di usufruire di collegamenti moderni realizzati in linea con i parametri per la sostenibilità.

“Sono tanti i lavori in corso a Roccadaspide e sono in corso le procedure per affidarne tanti altri, è il segno della volontà dell’Amministrazione Comunale di dare risposte concrete e rapide alla comunità, il nostro Comune investe per migliorare la qualità della vita dei cittadini e di quanti vivono il territorio” ha affermato il Vicesindaco di Roccadaspide, Girolamo Auricchio.