Viabilità: Aquara programma interventi per la messa in sicurezza delle strade comunali

Il Comune di Aquara, guidato dal sindaco Antonio Marino, punta ad interventi alla viabilità comunale; è stato approvato, difatti, il progetto esecutivo relativo ai lavori di “messa in sicurezza Strada Provinciale SP44/b di collegamento e riammaglio alla Fondovalle Calore e alla SS 166 (Alburni)” dell’importo complessivo di € 999.948,79. L’ obiettivo è il miglioramento delle prestazioni in termini di funzionalità operativa e di sicurezza della strada esistente.

Le risorse

L’Ente intende partecipare all’avviso pubblico della Regione Campania che punta al completamento del Programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania. L’avviso pubblico regionale è finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse al finanziamento, a valere sulle risorse del FSC 2021/2027, in via di assegnazione alla Regione Campania, di azioni immediatamente appagabili, eventualmente anche per singoli lotti/stralci funzionali, sulla rete stradale regionale.

Gli interventi finanziabili

Gli interventi hanno ad oggetto l’adeguamento e la razionalizzazione della rete stradale, al fine di risolvere criticità riconducibili al congestionamento in corrispondenza dei nodi urbani, superando strozzature e colli di bottiglia; il potenziamento dei punti di accesso alle reti viarie principali, a strutture che erogano pubblici servizi e/o a siti di interesse culturale e/o turistico.

E ancora il completamento, il riammagliamento e la rifunzionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità interferite dai corridoi di trasporto di rilevanza nazionale; la risoluzione delle criticità strutturali, con particolare riferimento alla vetustà delle opere d’arte principali, riscontrata attraverso studi e verifiche sulla stabilità statica e sismica del patrimonio infrastrutturale, con particolare riguardo ad alcuni itinerari oggetto di fenomeni di ammaloramento infrastrutturale; la promozione e l’applicazione di misure volte ad assicurare la sicurezza stradale e la conseguente riduzione dell’incidentalità, attraverso il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete.