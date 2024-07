Agropoli, via ai lavori per il completamento e l’adeguamento del campo di calcio Polito

Il Comune di Agropoli ha dato il via libera ai lavori per il completamento e l’adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine. Attraverso una determina del responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Manutenzione, Gestione Cimitero e Protezione Civile, è arrivato l’ok all’esecuzione del progetto esecutivo sulla base del quadro economico dell’intervento del valore di circa 670mila euro.

Verranno invitati 5 operatori economici ad eseguire i lavori che verranno assegnati con il criterio del minor prezzo. L’Ente ha dovuto procedere prima ad un accordo transattivo con la ditta appaltatrice precedente che aveva avviato un procedimento giudiziario per grave inadempimento da parte del Comune.

Iter e tempistiche

Il nuovo appalto, del valore di 668.508,41 euro, sarà gestito dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento. I lavori, che prevedono un termine di 150 giorni per l’esecuzione, dovranno essere affidati entro fine luglio per non incorrere nella revoca del finanziamento.

Adeguamento normativo e varianti progettuali

Tra le motivazioni che hanno portato all’indizione di una nuova gara, oltre al contenzioso con la precedente ditta appaltatrice, ci sono l’adeguamento alla nuova normativa sui contratti pubblici, l’entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale per i lavori pubblici e la necessità di variare alcune lavorazioni previste nel precedente appalto.