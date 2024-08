Aquara in festa per i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Montpellier

E’ tutto pronto ad Aquara per i solenni festeggiamenti di San Rocco di Montpellier messi a punto dal comune, guidato dal sindaco Antonio Marino, dal parroco Don Antonio Costantino con la comunità della Parrocchia San Nicola di Bari di Aquara e da tutti i componenti del Comitato Festa. Le funzioni religiose in onore del sanno sono già iniziate e il 10 agosto e termineranno domani, 15 agosto, giorno in cui si terranno anche le solennità dell’Assunta, alle ore 18:30, ci sarà il raduno presso il Santuario, la celebrazione Eucaristica in piazza San Lucido e, al termine, la prosecuzione della processione verso la Chiesa di San Rocco.

Il programma

Il 16 agosto, oltre alla celebrazione Eucaristica e alla novena che si terranno a partire dalle ore 19:00 presso la chiesa di San Rocco, si inizierà con i festeggiamenti civili. L’appuntamento è con il “Cantapiccolo Aquarese” a cura della Parrocchia di San Nicola di Bari che si terrà in piazza Vittorio Veneto alle ore 20:30. Sabato, 17 agosto, dopo la Santa Messa, presso la Chiesa di San Rocco si terrà il Concerto Bandistico in piazza San Lucido.

La vigilia di San Rocco sarà animata, sin dal mattino, dal Concerto Bandistico “Città Vallo di Diano” che attraverserà, a partire dalle 8:30, tutte le vie del paese, alle 18:15 terminerà la novena religiosa in onore di San Rocco e alle 18:30 partirà la processione dalla Chiesa di San Rocco verso il Santuario. Alle ore 21:00 riprenderanno i festeggiamenti civili con i “Nova Felix” in concerto in piazza San Lucido. I festeggiamenti di San Rocco culmineranno il 19 agosto. La prima Celebrazione Eucaristica della giornata si terrà alle 7:30 e alle 8:00 inizierà, per le vie del paese, della banda musicale “Città di Aliano” le funzioni religiose solenni si terranno anche alle ore 11:00 e alle ore 18:30 quando termineranno con la tradizionale processione che si concluderà con lo spettacolo di fuochi pirotecnici diurni.

Alle ore 21:00 l’appuntamento sarà in piazza San Lucido con lo spettacolo serale “Gran Concerto Bandistico – Città Di Aliano” e a mezzanotte si potrà ammirare lo spettacolo pirotecnico serale. “Celebrare la santità di Rocco diventa un invito a rinnovare la nostra fede, San Rocco ha vissuto una vita di carità e di speranza” ha fatto sapere il parroco Don Antonio Costantino augurando a tutti una serena e santa festa.