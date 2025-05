Via libera al Calendario Scolastico 2025/2026 in Campania: Lezioni al via il 15 settembre

Il nuovo calendario scolastico per l’anno 2025/2026 in Campania è stato ufficialmente approvato. L’annuncio è stato dato dall’assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania, Lucia Fortini.

Le lezioni per gli studenti campani inizieranno ufficialmente il 15 settembre. Questa data segna il ritorno in aula dopo la pausa estiva, con la ripresa delle attività didattiche. La chiusura dell’anno scolastico è fissata per sabato 6 giugno 2026.

Ponti e festività: le interruzioni delle lezioni

Durante il corso dell’anno scolastico 2025/2026, gli studenti della Campania potranno beneficiare di diverse interruzioni programmate. Le principali festività che comporteranno la sospensione delle lezioni includono:

Tutti i Santi il 1° novembre

il l’ Immacolata Concezione l’ 8 dicembre

l’ le festività natalizie, che andranno dal 23 dicembre al 6 gennaio

al il Carnevale , con sospensione delle lezioni il 16 e 17 febbraio

, con sospensione delle lezioni il e le festività di Pasqua , dal 2 al 7 aprile

, dal al la Festa della Liberazione il 25 aprile

il la Festa dei Lavoratori il 1° maggio

il la Festa della Repubblica Italiana il 2 giugno

È inoltre prevista la sospensione delle lezioni in occasione dei giorni in cui ricadranno i festeggiamenti in onore del Santo Patrono.