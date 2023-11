Via al progetto Let’s Neet App a Capaccio Paestum

Si terrà sabato 25 novembre, alle ore 17:30, l’evento di apertura del progetto “Let’s (N)eet (A)pP!”, che vede il Comune di Capaccio Paestum soggetto capofila dell’iniziativa promossa dall’ANCI, avviso pubblico “Link- connettiamo i giovani al futuro”. Location dell’iniziativa è l’ex Tabacchificio Next. Partner del progetto sono le associazioni Moby Dick ETS, Lenus Media, Daleca, PFORM GROUP, Associazione ACAI.

L’iniziativa

Formazione, orientamento, sviluppo delle competenze, partecipazione attiva: sono questi alcuni dei punti che verranno trattati durante i 12 mesi dedicati ai giovani dai 14 ai 35 anni del territorio di Capaccio Paestum. Il progetto, infatti, si pone come finalità la re-integrazione sociale e il consequenziale miglioramento della possibilità di formazione e ingresso nel mondo del lavoro dei Neet del territorio, cioè dei giovani “Non in istruzione, in lavoro o in formazione” (dall’acronimo inglese di Not in Education, Employment or Training). Si tratta di persone, note anche come persone inattive, che in un dato momento della loro vita non studiano, non lavorano e non ricevono una formazione. In statistica, sono anche.

Le fasi di intervento del progetto Let’s Neet App

Sono tre le fasi di intervento che verranno attivate per intercettare, ingaggiare e attivare le potenzialità dei partecipanti. La prima fase si pone come obiettivo la conoscenza del fenomeno dei Neet del territorio attraverso una analisi della condizione ex ante e l’emersione dei talenti e delle capacità degli intercettati. Vi sarà, inoltre, un’implementazione della rete di stakeholder che possano offrire opportunità ai destinatari in risposta alle loro effettive esigenze, coinvolgendo le realtà giovanili del territorio. La fase definita dell’ingaggiare, invece, è finalizzata alla creazione di un centro di aggregazione giovanile, nonché alla creazione di un metodo innovativo di incentivi sulle attività del progetto, in modo da inserire i giovani Neet in percorsi virtuosi di miglioramento della propria condizione. L’ultima fase si pone come obbiettivi specifici l’attivazione di corsi di formazione strutturati secondo le caratteristiche, gli interessi e le esigenze dei singoli NEET.

L’evento di apertura prevede, dopo l’incontro con i promotori del progetto, un aperitivo di rete, dove i ragazzi presenti potranno prendere i primi contatti con gli organizzatori e rivolgere agli stessi domande e curiosità, con musica dal vivo.

Interverranno: il sindaco di Capaccio Paestum, Francesco Alfieri; il consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili, Antonio Mastrandrea; la responsabile dell’Area Politiche Giovanili del Comune di Capaccio Paestum, Elisabetta Delli Santi; il presidente di ANCI Campania, Carlo Marino; il presidente di Moby Dick ETS, Francesco Piemonte; Carla Alessia Castagna di Moby Dick ETS; il presidente Provinciale di ACAI, Roberto De Cesare; il direttore di Lenus Media, Emanuele Pisapia; il ceo di Daleca, Stefano Rainone, il ceo di PForm Group, Alfonso Domenico Esposito.