Attualità

Verso la costituzione della DMO Paestum – Sele Tanagro – Alburni. Ad InfoCilento parla l’assessore Rosario D’Acunto

Si lavora senza sosta alla costituzione della DMO Paestum - Sele - Tanagro - Alburni a cui hanno aderito almeno quaranta comuni, due comunità montane e circa duecento operatori privati.

Alessandra Pazzanese

Si lavora senza sosta alla costituzione della Destinazione Turistica (DMO) Paestum – Sele – Tanagro – Alburni a cui hanno aderito almeno quaranta comuni, due comunità montane e circa duecento operatori privati.

Il punto dell’Assessore Rosario D’Acunto

A tracciare il punto e a sottolinearne l’importanza, ai microfoni di InfoCilento, l’assessore al Turismo del Comune di Capaccio Paestum, Prof. Rosario D’Acunto che anche durante il fine settimana appena trascorso ha preso parte a diversi incontri a tema tenutisi durante il Salone Espositivo delle Attività all’aria aperta conclusisi ieri presso il Next, ex Tabacchificio di Capaccio Paestum.

Durante uno dei tavoli tematici in cui è stato presentato il Disegno del Piano Strategico di Destinazione è intervenuto anche Josep Earque, Senior Destination Management e Marketing, tra i maggiori esperti di turismo. D’Acunto ha fatto sapere che la costituenda DMO metterà insieme le aree costiere e le aree interne per uno sviluppo integrato, sostenibile, fattibile e concreto.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.