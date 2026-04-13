Verso la costituzione della DMO Paestum – Sele Tanagro – Alburni. Ad InfoCilento parla l’assessore Rosario D’Acunto

Si lavora senza sosta alla costituzione della Destinazione Turistica (DMO) Paestum – Sele – Tanagro – Alburni a cui hanno aderito almeno quaranta comuni, due comunità montane e circa duecento operatori privati.

Il punto dell’Assessore Rosario D’Acunto

A tracciare il punto e a sottolinearne l’importanza, ai microfoni di InfoCilento, l’assessore al Turismo del Comune di Capaccio Paestum, Prof. Rosario D’Acunto che anche durante il fine settimana appena trascorso ha preso parte a diversi incontri a tema tenutisi durante il Salone Espositivo delle Attività all’aria aperta conclusisi ieri presso il Next, ex Tabacchificio di Capaccio Paestum.

Durante uno dei tavoli tematici in cui è stato presentato il Disegno del Piano Strategico di Destinazione è intervenuto anche Josep Earque, Senior Destination Management e Marketing, tra i maggiori esperti di turismo. D’Acunto ha fatto sapere che la costituenda DMO metterà insieme le aree costiere e le aree interne per uno sviluppo integrato, sostenibile, fattibile e concreto.