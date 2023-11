Venerdì 1° dicembre fino a domenica 3 dicembre 2023 ritorna la Festa dell’Olio d’Oliva, giunta alla 28^ edizione, promossa dall’ATS U’Vitt

Tutto pronto per la 28esima edizione della Festa dell’Olio d’Oliva, promossa dall’ATS U’Vitt, in collaborazione con il Forum dei Giovani di Albanella e con il patrocinio del Comune di Albanella.

La festa dell’olio d’oliva

La festa si svolgerà nel centro storico di Albanella, con un ricchissimo percorso enogastronomico, e Via Marconi sarà, completamente, dedicata al grande cantautore italiano Lucio Dalla. Tutte le sere, a partire dalle ore 19, le ventitrè taverne apriranno i battenti, offrendo un menù vasto, per tutti i palati, ed ognuna di loro tributerà il cantautore bolognese con il titolo di una canzone: presso la Taverna “Ciao” sarà possibile gustare le cortecce con zucca e pancetta e poi lagane e ceci presso la Taverna “Telefonami tra vent’anni”, spaghetti aglio e olio alla Taverna “Felicità”, paccheri con baccalà e olive alla Taverna “Ma come fanno i marinai”, cavatelli condatterino rosso da “Attenti al lupo”, pizza cilentana da “Balla, balla, ballerino”, viccio fritto alla Taverna “Caruso”, frittatina di pasta/mozzarella in carrozza alla Taverna “04 marzo 1943”, e ancora patatine fritte da “Malinconia d’ottobre”, ammiscata alla Taverna “Se io fossi un angelo”, calzone fritto con scarola, olive, cotto e mozzarella alla Taverna “Il cielo”, spezzatino di scottona con patate e piselli da “Anna e Marco”, cuzzetiello con polpette alla Taverna “Tu non mi basti mai”, patate sfricinate con peperoni da “Amici”, pane cuotto da “Futura”, soffritto di vitello alla Taverna “Amoredisperato”, cicoria e patate da “Dimmi, dimmi”, sfrionzola di maiale da “Il gigante e la bambina” viccio con broccoli e salsiccia alla Taverna “Canzone”, zeppola dolce da “Chissà se lo sai”, calzoncello di castagne alla Taverna “L’anno che verrà”, babà/crostatina all’olio di oliva/tortino castagne e cioccolato da “Cara”, cannoli/scauratielli/zeppole cresciute da “Come è profondo il mare”.

Il programma

Domenica 3 dicembre apertura anche a pranzo, a partire dalle ore 12.Tanti gli eventi musicali che allieteranno la manifestazione. Si parte venerdì 1° dicembre, in PiazzaCav. di Vittorio Veneto “Percussionamo in marching drums” e Silvestro Folk, sabato 2 dicembre, apartire dalle 22:30, in Piazza Cav. di Vittorio Veneto, la kermesse verrà animata da Angelo Loia &Progetto Oiza, e dalle 00:30 dj set con Manolo Sabetta, il 3 dicembre, invece, in Piazza Cav. diVittorio Veneto, il sound di Gabriele Esposito. Nel corso della manifestazione, che vedrà come direttore artistico Ivano De Simone, lungo ilpercorso, saranno allestiti anche diversi music point, a cura di Gianfranco Fella Eventi, MusicianGuest Forum dei giovani di Albanella, Lisciofuego by Ettore. E ancora, la musica itinerante vedràcome protagonisti di Diatonic Group, Silvestro Folk percussiamo, Wand Wind Street Band. “La Festa dell’Olio di Oliva, da sempre, rappresenta un appuntamento unico, con il gusto, la tradizione e la riscoperta degli antichi sapori del nostro meraviglioso territorio. Tanta musica e divertimento.

Le dichiarazioni

Fondamentale è la sinergia tra le varie associazioni e i cittadini di Albanella che siprodigano affinché si realizzi un evento indimenticabile”, dichiara la Presidente Annamaria Vito – e aggiunge “Quest’anno ci sarà anche un servizio navetta dedicato e delle aree di sosta individuate, su diverse zone del paese, in modo da consentire di poter parcheggiare e raggiungere, comodamente, la manifestazione anche a piedi, passeggiando tra i suggestivi vicoli di Albanella”.