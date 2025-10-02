Vasto incendio a Castelnuovo Cilento: in fiamme uliveti e macchia mediterranea

Un violento incendio è divampato questa sera in località Scavi, lungo via San Nicola a Castelnuovo Cilento, la strada che conduce al capoluogo comunale.

Il rogo

Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono propagate rapidamente lungo la collina, distruggendo uliveti e tratti di macchia mediterranea.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti con tempestività i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, impegnati nelle operazioni di spegnimento, tuttora in corso. A supporto anche la polizia municipale, che ha provveduto a regolare la circolazione stradale, considerato che le fiamme hanno raggiunto i margini della carreggiata.

La situazione resta delicata: il vento ostacola le operazioni di contenimento e mantiene alta l’attenzione delle squadre impegnate sul campo.