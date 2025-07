Vasto incendio a Bellizzi: in fiamme un deposito di pneumatici e oli

Un incendio di vaste dimensioni sta interessando in queste ore via dell’Artigianato a Bellizzi, dove, secondo le prime informazioni, è andato a fuoco un deposito di container contenenti pneumatici e oli.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco da Eboli

Le operazioni di spegnimento sono condotte dai Vigili del Fuoco del distaccamento di via Benedetto Grimaldi di Eboli, attualmente impegnati per arginare le fiamme e mettere in sicurezza l’area colpita.

Fumo nero sulla Piana del Sele ed Eboli

Una fitta coltre di fumo nero si è levata dall’area interessata ed è risultata visibile anche dalla Piana del Sele.

Danni da quantificare e indagini in corso

Al momento, i danni appaiono ingenti e potranno essere quantificati nelle prossime ore, una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e determinare le cause del rogo, ancora sconosciute.

Le autorità locali stanno monitorando lo sviluppo dell’incendio per garantire la sicurezza dei cittadini e limitare eventuali conseguenze ambientali.