Vallo: i libri della biblioteca comunale a servizio dei detenuti, la soddisfazione della sezione Aiga

Questa mattina, presso il Municipio di Vallo della Lucania, è stata firmata una convenzione dei servizi bibliotecari con il carcere di Vallo della Lucania. Questo accordo, permetterà ai detenuti residenti nella casa circondariale di Vallo della Lucania di poter richiedere i libri custoditi presso la Biblioteca Comunale, gestita dall’associazione Clio, il Comune di Vallo della Lucania e il Carcere di Vallo della Lucania, grazie all’intermediazione del progetto messo in campo dalla sezione Aiga di Vallo della Lucania.

Le finalità

La firma di questa convenzione, precisa il Presidente di sezione dell’Aiga di Vallo, avv. Domenico Sica, è motivo di grande soddisfazione, poiché permetterà a molti detenuti di accedere ai testi della biblioteca comunale chiedendone il prestito. “Ringraziamo la disponibilità della biblioteca di Vallo, gestita dall’Associazione Clio e in particolare dalla Presidente Rosamaria Nicoletti, nonché il Carcere di Vallo della Lucania, in particolare la direttrice Caterina Sergio e l’educatrice Annamaura Calembo, per la loro collaborazione. Un ringraziamento speciale va anche al Sindaco dott. Sansone, che ha accolto con entusiasmo la proposta dell’Aiga.

Desidero inoltre ringraziare l’avvocato Andrea Rinaldi e la referente dell’Osservatorio Carceri, l’avvocato Antonella Palladino, per l’impegno e il lavoro profuso affinché questa iniziativa potesse essere portata a buon fine” ha dichiarato il presidente dell’Aiga Vallo, Domenico Sica, è importante riconoscere il valore di queste collaborazioni che permettono di offrire nuove opportunità di crescita e formazione anche all’interno di contesti difficili come quello carcerario.

La firma di questa convenzione rappresenta un passo importante verso la promozione della cultura e dell’istruzione anche tra coloro che si trovano in situazioni di disagio“. Hanno dichiarato i rappresentanti Aiga