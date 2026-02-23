Vallo di Diano: verso il Comune Unico? Carmelo Bufano presenta la sua proposta di legge al Liceo Cicerone

Il dibattito sull’autonomia territoriale e la razionalizzazione amministrativa torna al centro dell’agenda culturale e politica del Salernitano. Venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 10:30, la prestigiosa cornice del Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina ospiterà la presentazione del volume di Carmelo Bufano, dal titolo emblematico: “La mia proposta di legge per l’istituzione del Comune Vallo di Diano mediante referendum popolare”.

L’opera non rappresenta soltanto una cronaca documentale, ma si configura come un vero e proprio manifesto politico e sociale, condensato in circa 200 pagine. Il testo ripercorre, attraverso un’analisi meticolosa di fatti, resoconti e atti amministrativi, il lungo iter che ha visto la presentazione di ben cinque diverse proposte di legge a partire dal 1999. Al centro della narrazione vi è l’ambizioso progetto di istituire un comune unico nel Vallo di Diano, un tema che continua a interrogare le coscienze istituzionali e la cittadinanza.

Un percorso normativo e civile lungo ventisette anni

Il libro di Bufano offre un’accurata ricostruzione storica e tecnica, arricchita da documenti inediti, delibere e articoli di stampa che testimoniano un impegno ultraventennale. Il volume mette in luce le molteplici iniziative volte a ottenere l’adesione delle istituzioni civili, politiche e amministrative a un progetto che mira a ridefinire i confini e le competenze del territorio.

Questo ampio dibattito, descritto dall’autore come “sempre vivo ed attuale”, ha saputo varcare i confini locali per approdare fino ai banchi del Consiglio Regionale della Campania, stimolando un confronto serrato sulla governance locale e sulla necessità di una maggiore coesione amministrativa per affrontare le sfide della modernità.

Il programma dell’incontro e gli interventi istituzionali

L’evento di presentazione sarà introdotto e coordinato dall’avvocato Angelo Paladino, Presidente dell’Unione Giuristi Italiani – Sezione Sala Consilina. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali della professoressa Antonella Vairo, Dirigente Scolastica del Liceo “Cicerone”, e del Sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano.

Particolare rilievo assumerà il contributo tecnico e sociale del dottor Francesco De Laurentiis, Primario dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia presso l’Ospedale “Luigi Curto” di Polla, il quale offrirà una prospettiva sull’impatto che una tale trasformazione istituzionale potrebbe avere sui servizi essenziali del territorio.

Il coinvolgimento dei giovani e la presenza dell’autore

La mattinata vedrà i giovani studenti del Liceo Classico protagonisti attivi del confronto. Sotto la guida delle professoresse Tiziana Iania e Annamaria Colucci, gli alunni leggeranno alcuni brani estratti dal libro, selezionati per la loro capacità di stimolare una riflessione critica sul futuro del Vallo di Diano.

Alla giornata di studi parteciperà personalmente l’autore, Carmelo Bufano, per dialogare con la platea e approfondire le ragioni di una proposta che, oggi più che mai, interroga il destino della comunità locale.