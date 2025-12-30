Vallo di Diano, nuovo pediatra di base in arrivo: presto operativo a Polla

Dopo anni di carenze nel servizio pediatrico territoriale, il Vallo di Diano si prepara ad accogliere un nuovo pediatra di base. La Regione Campania ha pubblicato le graduatorie ufficiali che assegnano un secondo medico pediatra all’intero comprensorio, oltre a quello già presente a Sala Consilina.

Ecco di chi si tratta

Il nuovo dottore, che prenderà servizio a breve nella sede di Polla, succede alla compianta dottoressa Franca Carrazza, figura molto stimata nella comunità. Si tratta del dottor Fasolino, la cui nomina rappresenta una risposta importante alle necessità sanitarie locali. A differenza di altri pediatri temporanei che hanno operato negli ultimi anni, Fasolino è previsto restare nel territorio per un periodo pluriennale, garantendo continuità e stabilità nell’assistenza ai bambini della zona.

Sospiro di sollievo per le famiglie

L’arrivo del nuovo pediatra è atteso entro circa un mese, una notizia che porta sollievo alle famiglie e rafforza l’organizzazione sanitaria del Vallo di Diano, tradizionalmente penalizzato da una carenza di medici di base e specialisti pediatri.