Valle dell’Angelo: nuovo parcheggio pubblico sarà intitolato a Luigi D’orsi

Il Comune di Valle dell’Angelo, retto dal sindaco Salvatore Iannuzzi, ha deciso di istituire una zona di parcheggio pubblica nella parte superiore di Via Colle Fiorito al fine di migliorare la viabilità e l’accessibilità urbana.

Sarà intitolata a Luigi D’orsi

L’Ente ha deciso di intitolare quest’area a Luigi D’Orsi, cittadino distintosi per il suo contributo alla comunità; un gesto simbolico per riconoscere il suo impegno civico e sociale; l’inaugurazione ufficiale dell’area di parcheggio si terrà il prossimo 16 agosto, in occasione delle celebrazioni locali.

La nuova zona di parcheggio sarà a servizio della cittadinanza e dei visitatori.