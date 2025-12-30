Us Agropoli: bilancio dell’anno della rinascita

L’Agropoli sta preparando un nuovo anno pieno di grandi e ambiziosi traguardi, con uno sguardo a un 2025 pieno di insidie, ma che rappresentano un punto di partenza importante per il futuro. A proposito di ciò ai microfoni di InfoCilento, l’allenatore dell’Agropoli Carmine Turco.

Le dichiarazioni

“È stata un’annata particolare per tutti. Ci siamo messi a lavoro, abbiamo messo su una squadra importante, la squadra ha fatto il proprio dovere, dal punto di vista tecnico, tattico e della mentalità. Siamo ampiamente soddisfatti, però il nuovo anno ci deve dare qualcosa in più sul piano della continuità, perché abbiamo tutte le carte in regola per cercare di raggiungere la vetta il prima possibile. Noi siamo l’Agropoli e cercheremo di dare battaglia fino alla fine: lo faremo con grande dignità e grande attaccamento alla maglia.”

È intervenuto poi anche il responsabile amministrativo, l’avvocato Antonello Striano, con delle parole importanti: “Da metà anno il 2025 è stato abbastanza travagliato, da Luglio fino ad adesso abbastanza positivo. Questa è una società storica, abbiamo allestito una squadra importante per vincere il campionato di promozione subito, e di arrivare in tutti i modi in Eccellenza l’anno prossimo.”

Il nuovo anno dei delfini parte subito con una sfida importante: domenica al “Guariglia” arriverà il Città di Pontecagnano, e la rincorsa al primo posto promessa da squadra e società passa da questo importante scontro diretto, con l’auspicio di un 2026 pieno di emozioni biancoazzurre.