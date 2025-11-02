Un’app innovativa per il trasporto scolastico: il Comune di Eboli lancia “MoMap”

Il Comune di Eboli presenta un’importante novità nell’ambito dei servizi scolastici: un’innovativa applicazione digitale per la gestione del trasporto degli alunni.

L’app, disponibile per dispositivi Android e iOS, rientra nel progetto di informatizzazione dei servizi comunali e mira a rendere il sistema di trasporto scolastico più efficiente, sicuro e trasparente.

L’obiettivo è migliorare le comunicazioni tra ente pubblico, autisti, genitori e istituti scolastici, offrendo un servizio moderno e affidabile.

Come funziona

Il sistema sfrutta la tecnologia GPS per consentire la visualizzazione in tempo reale del percorso giornaliero dello scuolabus.

Tramite sensori BLTE Beacons, i genitori possono monitorare le operazioni di salita e discesa dei bambini direttamente dall’app.

Tra le principali funzionalità:

Tracciamento in tempo reale del percorso del mezzo;

Visualizzazione degli orari programmati;

Notifiche immediate in caso di anomalie (salita o discesa errata, assenza, ritardi);

Comunicazioni dirette sullo stato del servizio;

Account personale protetto da credenziali fornite dal gestore locale.

Mobilità sostenibile e socialità

Grazie a “MoMap”, le famiglie potranno essere sempre aggiornate su orari, ritardi e posizione del bus, riducendo la necessità di accompagnare personalmente i figli a scuola.

«Questo comporterà un rafforzamento della mobilità sostenibile, favorendo la diminuzione del traffico e dell’inquinamento. Inoltre, contribuirà a riscoprire il valore della socialità, creando una rete di relazioni tra i bambini anche al di fuori dei banchi di scuola», dichiarano dagli uffici comunali.

Semplice da utilizzare

Per accedere al servizio, il genitore o tutore deve registrarsi sull’app utilizzando le credenziali fornite dal Comune.

L’app può essere scaricata gratuitamente da: