Una buona Agropoli esce sconfitta dal campo della capolista Heraclea

Agropoli sconfitta contro l’Heraclea che mette una ipoteca sulla vittoria del torneo. Succede tutto nel primo tempo, dopo le reti di Farinola e Zaldua, accorcia le distanze Tegolo per il 2-1 finale.

La gara

Nel primo tempo l’Heraclea parte subito forte e va in vantaggio con il giovane Farinola che sfrutta una disattenzione della retroguardia dei delfini e sigla l’1-0, continua a spingere la squadra di casa che trova il raddoppio con Zaldua al 32’.

I delfini dopo un inizio difficoltoso riprendono in mano il pallino del gioco e trovano la rete che accorcia le distanze al 42’ con Tegolo che è abile a trovare il guizzo vincente per il 2-1.

Termina così la prima frazione con il risultato di 2-1.

Nella ripresa l’Heraclea prova a gestire il vantaggio cercando la terza rete, ci va più volte vicina con Yeboah e Zaldua.

Nel finale l’Agropoli ha la grande opportunità per trovare il pari, ma il tiro di Di Pasquale al 90’ termina sulla traversa.

Al triplice fischio il risultato è di 2-1 per l’Heraclea che guadagna tre punti preziosi per la lotta alla promozione in Serie D, l’Agropoli esce sconfitta a testa alta attendendo alla ripresa del campionato la Polisportiva Santa Maria in un derby che varrà punti vitali per la salvezza.