Un nuovo hub logistico a Sala Consilina: al via il concorso di progettazione per l’area Mezzaniello

Il Comune di Sala Consilina punta al potenziamento infrastrutturale del territorio. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per la realizzazione di un moderno hub logistico in località Mezzaniello.
Il progetto
L’intervento mira a trasformare la zona in uno snodo strategico per il movimento merci, sfruttando la posizione geografica favorevole del comune. La decisione, assunta dalla giunta presieduta dal sindaco Domenico Cartolano, dà il via libera a una procedura di concorso di progettazione articolata in due gradi. Questo metodo è stato scelto per garantire la massima qualità architettonica e funzionale dell’opera, sollecitando il contributo dei migliori professionisti del settore.
Il concorso di progettazione e le fasi dell’opera
La procedura adottata prevede una selezione rigorosa: il vincitore del concorso non solo vedrà premiata la propria idea progettuale, ma potrà ottenere l’affidamento dei successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva. Questa strategia permette al Comune di accorciare i tempi burocratici, assicurando al contempo una visione tecnica coerente dall’ideazione alla messa in posa del primo mattone.
L’hub logistico di Mezzaniello non è pensato solo come una serie di magazzini, ma come un’infrastruttura intelligente capace di integrare servizi avanzati per le imprese, favorendo l’occupazione locale e attirando nuovi investimenti nel Vallo di Diano.
Un impegno per la crescita economica
Il piano di fattibilità approvato definisce gli standard tecnici e gli obiettivi economici che il nuovo polo dovrà raggiungere per diventare un punto di riferimento nella logistica regionale.