Un concorso di idee per il Tribunale di Vallo della Lucania: borse di studio per gli studenti del Cilento

L’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania ha indetto ufficialmente un concorso di idee intitolato “Il Tribunale di Vallo della Lucania: un presidio di legalità irrinunciabile per il Cilento”. L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Camera Penale “G. Lombardi” e l’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati), punta a coinvolgere le nuove generazioni nella valorizzazione del ruolo storico e sociale dell’istituzione giudiziaria locale.

Il progetto nasce con l’obiettivo di raccogliere proposte originali che, attraverso diverse tecniche narrative come fotografie, filmati, interviste o testimonianze, raccontino l’evoluzione del Tribunale e dei suoi protagonisti. Una parte specifica degli elaborati dovrà essere dedicata alla ricostruzione storica delle vecchie sedi giudiziarie, al fine di allestire una mostra fotografica permanente all’interno dell’attuale struttura.

Partecipazione e requisiti per gli studenti

Il concorso è rivolto esclusivamente agli studenti degli Istituti Superiori situati nei 51 comuni che rientrano nel circondario del Tribunale di Vallo della Lucania. I giovani possono partecipare singolarmente o in gruppi di lavoro, previa nomina di un capogruppo responsabile.

Le proposte devono essere presentate in forma anonima per garantire l’imparzialità della valutazione. I candidati dovranno consegnare un plico contenente due buste separate: una dedicata alla documentazione anagrafica (inclusa l’autocertificazione di residenza) e l’altra contenente la proposta progettuale priva di segni di riconoscimento.

Termini di consegna e modalità di invio

Gli elaborati potranno essere presentati a partire dal primo giugno fino al 30 novembre 2026. La consegna deve avvenire esclusivamente a mano presso l’ufficio di segreteria del COA di Vallo della Lucania. Il bando specifica che il materiale inviato, una volta acquisito, diventerà di proprietà dell’Ordine degli Avvocati, che ne acquisirà i diritti di utilizzo e pubblicazione.

Valutazione e borse di studio

Una commissione tecnica, composta da rappresentanti del COA ed esperti di comunicazione, valuterà i progetti secondo quattro criteri principali:

Forza e immediatezza comunicativa (max 25 punti);

(max 25 punti); Valore estetico e artistico (max 25 punti);

(max 25 punti); Originalità (max 25 punti);

(max 25 punti); Adattabilità e riproducibilità (max 25 punti).

Sono previsti premi economici sotto forma di borse di studio per i primi tre classificati: 750 euro per il vincitore, 500 euro per il secondo posto e 250 euro per il terzo. L’esito finale del concorso sarà reso pubblico sul sito ufficiale del COA al termine delle procedure di verifica dei requisiti.