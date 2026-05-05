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Un concorso di idee per il Tribunale di Vallo della Lucania: borse di studio per gli studenti del Cilento

L’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania lancia un concorso di idee rivolto alle scuole superiori. In palio borse di studio fino a 750 euro. Scopri come partecipare

Redazione Infocilento
Tribunale Vallo della Lucania

L’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania ha indetto ufficialmente un concorso di idee intitolato “Il Tribunale di Vallo della Lucania: un presidio di legalità irrinunciabile per il Cilento”. L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Camera Penale “G. Lombardi” e l’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati), punta a coinvolgere le nuove generazioni nella valorizzazione del ruolo storico e sociale dell’istituzione giudiziaria locale.

Il progetto nasce con l’obiettivo di raccogliere proposte originali che, attraverso diverse tecniche narrative come fotografie, filmati, interviste o testimonianze, raccontino l’evoluzione del Tribunale e dei suoi protagonisti. Una parte specifica degli elaborati dovrà essere dedicata alla ricostruzione storica delle vecchie sedi giudiziarie, al fine di allestire una mostra fotografica permanente all’interno dell’attuale struttura.

Partecipazione e requisiti per gli studenti

Il concorso è rivolto esclusivamente agli studenti degli Istituti Superiori situati nei 51 comuni che rientrano nel circondario del Tribunale di Vallo della Lucania. I giovani possono partecipare singolarmente o in gruppi di lavoro, previa nomina di un capogruppo responsabile.

Le proposte devono essere presentate in forma anonima per garantire l’imparzialità della valutazione. I candidati dovranno consegnare un plico contenente due buste separate: una dedicata alla documentazione anagrafica (inclusa l’autocertificazione di residenza) e l’altra contenente la proposta progettuale priva di segni di riconoscimento.

Termini di consegna e modalità di invio

Gli elaborati potranno essere presentati a partire dal primo giugno fino al 30 novembre 2026. La consegna deve avvenire esclusivamente a mano presso l’ufficio di segreteria del COA di Vallo della Lucania. Il bando specifica che il materiale inviato, una volta acquisito, diventerà di proprietà dell’Ordine degli Avvocati, che ne acquisirà i diritti di utilizzo e pubblicazione.

Valutazione e borse di studio

Una commissione tecnica, composta da rappresentanti del COA ed esperti di comunicazione, valuterà i progetti secondo quattro criteri principali:

  • Forza e immediatezza comunicativa (max 25 punti);
  • Valore estetico e artistico (max 25 punti);
  • Originalità (max 25 punti);
  • Adattabilità e riproducibilità (max 25 punti).

Sono previsti premi economici sotto forma di borse di studio per i primi tre classificati: 750 euro per il vincitore, 500 euro per il secondo posto e 250 euro per il terzo. L’esito finale del concorso sarà reso pubblico sul sito ufficiale del COA al termine delle procedure di verifica dei requisiti.

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