Ultima domenica d’agosto, rimpiangi già le gite fuori porta? Ecco cosa fare in autunno nel Cilento

“L’estate sta finendo e un anno se ne va...”, Così suonava una famosa canzone. Se rimpiangi già l’estate e le gite fuori porta, ecco dei buoni motivi per esplorare il Cilento anche in autunno.

Mare Incontaminato: Le limpide acque costiere del Cilento, punteggiate da incantevoli calette, offrono un’esperienza marina senza folla estiva. Da Santa Maria di Castellabate a Marina di Camerota, potrai immergerti nella bellezza serena di questo tratto di costa campana.

Tesori Autunnali: Ottobre è il mese delle castagne, e nei pittoreschi borghi di Montano Antilia, Gioi e Salento potrai assaporare non solo la vista di questi alberi carichi, ma anche il gusto delle loro prelibatezze. Le sagre dedicate alle castagne offrono una varietà di prelibatezze da non perdere.

Mondo dei Funghi: La ricchezza fungina del Cilento, in particolare gli ovuli e i porcini, si manifesta in autunno. Questo è il periodo ideale per scoprire i ristoranti di montagna che servono piatti tipici a base di funghi, un piacere culinario unico.

Una tradizione che si rinnova, la vendemmia

Raccolta delle Uve: Settembre è il mese in cui avviene la vendemmia. Gli appassionati di vino avranno l’opportunità di degustare i prodotti delle cantine locali, immergersi nelle tradizioni vinicole e partecipare a festività dedicate all’uva. I pregiati vini Aglianico DOC e Fiano DOC sono una delizia da scoprire.

Ospitalità Rurale: Il Cilento vanta un’abbondanza di agriturismi, che diventano ancora più invitanti in autunno. Questo territorio è rinomato per l’agriturismo, un’opportunità perfetta per ristorare il corpo e lo spirito con i prodotti locali e immergersi nel tranquillo paesaggio campestre. Prova i prodotti a chilometro zero, dall’olio extravergine di oliva Cilento DOP ai fagioli di Controne e ai fusilli di Felitto.

Tra cibo e natura

L’autunno nel Cilento offre un connubio di esperienze: dal mare all’entusiasmante caccia ai funghi, dalla tradizione vinicola all’accogliente atmosfera degli agriturismi. Un momento ideale per esplorare questa terra campana in tutta la sua autentica bellezza.