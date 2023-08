“U.S. Agropoli torna agli ultras”. Martedì l’inizio degli allenamenti

L’U.S. Agropoli è in mano ai suoi tifosi. Lo dicono in una nota gli ultras bianco azzurri confermando Nicola Volpe alla carica di presidente e Gianmarco Landolfì responsabile dell’area tecnica.

“Si cercherà di fare il possibile e come già successo in passato l’impegno sarà massimo. Ad inizio settimana prossima i primi allenamenti e seguiranno nuovi sviluppi”, fanno sapere i supporters bianco- azzurri.

La posizione dei tifosi

“Ma la cosa più importante, al momento, è che la nostra matricola è nuovamente salva! Al momento, si precisa, questa è l’unica verità. L’Agropoli è dei tifosi che ne decidono il futuro. Ogni nome accostato alla società è da considerarsi non vero”, concludono.

Il futuro

Probabilmente già martedì inizieranno gli allenamenti dei cilentani. Alla guida tecnica Franco Villani, per anni alla guida della formazione juniores con cui ha vinto un titolo provinciale e uno regionale. Landolfì dovrebbe essere il suo vice.